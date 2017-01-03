Большую часть января погода будет достаточно холодной, лишь в считанные дни столбик термометра поднимется до -4...-7 градусов.

Согласно прогнозу метеослужбы, средняя температура воздуха в январе будет ниже нормы, которая составляет -5,2…-0,7°C. Количество осадков будет соответствовать норме (37…62 мм).

Погоду будут определять активные циклоны с Атлантики, которые принесут с собой атлантический холод. Большую часть января погода будет достаточно холодной, лишь в считанные дни столбик термометра поднимется до -4…-7 градусов, на побережье островов будет чуть теплее.

Временами будет идти снег, но осадки ожидаются, в основном, умеренные или незначительные. В конце месяца погода станет более ветреной и теплой.