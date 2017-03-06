Весны, конечно же, не избежать, но на этой неделе жителям Эстонии она не грозит, передает pogoda.ee.

Понедельник, 06.03:

Днем: Небольшая и переменная облачность, без осадков. Поздно вечером по югу Эстонии пойдет небольшой снег. Ветер северо-восточный, восточный 7-12, порывы 15, на островах и побережье 10-15, порывами 20 м/с. Температура воздуха 0..-3°C.

Вторник, 07.03:

Ночью: Облачность увеличитсмя. Снег распространится с юга Эстонии к северу. Местами метель. Ветер северо-восточный 6-12, порывы 15 м/с, на островах и побережье 10-15, порывы до 20 м/с. Температура воздуха -2..-7°C.

Днем: Облачно. Снег, местами метель. Ветер северо-восточный 6-12, порывы 15 м/с, на островах и побережье 10-15, порывы до 20 м/с, к вечеру ослабеет. Температура воздуха -1..-3°C.

Среда, 08.03:

Ночью: Облачно. Cнег, кое-где мокрый снег. Ветер восточных направлений ослабеет 3-10 м/с. Температура воздуха -3..+1°C.

Днем: Облачно. Снег и мокрый снег. Ветер южных направлений 3-9, вечером на побережье юго-западный ветер порывами до 14 м/с. Температура воздуха 0..+2°C.

Четверг, 09.03:

Ночью: Облачно. Во многих местах снег. Ветер южных направлений 4-10 м/с. Температура воздуха 0..-4°C.

Днем: Облачно. Снег, мокрый снег, местами дождь. Возможен гололед. Ветер юго-восточный, южный 4-10, на побережье Рижского залива порывами до 15 м/с, к вечеру на островах ветер сменится западным 3-8 м/с. Температура воздуха +1..+4°C.