Сколько еще продлится золотая осень? Когда начнутся дожди?

Понедельник, 15.10:

Ночью: Ясно или малооблачно, без осадков. Местами образуется туман. Ветер юго-западный и южный 4-10, на побережье островов порывами 14 м/с. Температура воздуха 4..9, на островах до 12°C.

Днем: Ясная или малооблачная погода, без осадков. Утром местами сохранится туман. Ветер юго-западный, южный 4-10, на островах и побережье порывами до 14 м/с. Температура воздуха 14..19°C.

Вторник, 16.10:

Ночью: Небольшая облачность, без осадков. Местами туман. Ветер южный, юго-западный 3-9, на островах и побережье порывами до 13 м/с. Температура воздуха 5..9, на побережье местами до 12°C.

Днем: Небольшая и переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, западный 4-9, на северном побережье порывами до 14 м/с, вечером ослабеет. Температура воздуха 12..17°C.

Среда, 17.10:

Ночью: Облачно с прояснениями, без существенных осадков. Туман. Ветер южной четверти 2-8 м/с. Температура воздуха 4..9, на побережье местами до 12°C.

Днем: Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер юго-восточный, южный 2-8 м/с. Температура воздуха 12..17°C.

Четверг, 18.10:

Ночью: Небольшая и переменная облачность, без существенных осадков. Местами туман. Ветер юго-западный, южный 2-8 м/с. Температура воздуха 4..9, на побережье местами до 11°C.

Днем: Облачность увеличится. Местами небольшой дождь. Ветер юго-западный, западный 4-10 м/с. Температура воздуха 11..16°C.