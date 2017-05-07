07.05.2017, 12:10

Следите за погодой в городах Эстонии в режиме онлайн

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kevad Tallinnas
kevad TallinnasFoto: Meisi Volt

Месяц май уже неделю в своих правах. Апрель же в этом году был самым холодным за последние 40 лет, как Delfi писал ранее.

В воскресенье синоптики обещают в Эстонии небольшую и переменную облачность. Местами возможен кратковременный дождь. Ветер преимущественно восточный, северо-восточный, вечером северных направлений 3-9, на островах до 11 м/с. Температура воздуха 6..12°C.

На Чудском озере ветер северный, северо-восточный 3-8 м/с. Высота волны 0,3-0,8 м. Без существенных осадков. Видимость хорошая. Температура воздуха 6..8°C.

В народных приметах 7 мая называют Евсеев день. Например, в старину считалось, что если в Евсеев день закат окрашен в желтый цвет — в ближайшее время дождей не будет. Что ж, проверим.

Смотрите, какая погода сейчас в разных уголках Эстонии:

В Таллинне:

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