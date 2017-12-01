Снегопад сделал свое дело: полиция просит всех быть предельно внимательными

Сильный снегопад по всей Эстонии пока не стал причиной каких-либо серьезных инцидентов, но полиция все равно советует как водителям, так и пешеходам запастись временем.

“Вмятины и царапины встречаются всегда, и по состоянию на сегодняшний день нельзя сказать, что сильный снегопад привел к большему количеству ошибок. Люди долго ждали снега, и кажется, большая часть из них подготовилась к сегодняшнему дню и сменила резину на зимнюю“, — сказал руководитель аварийной группы центра надзора за дорожным движением Пыхьяской префектуры Танель Паюмаа.

“Скользкие дорожные условия и ограниченная видимость не станут причиной несчастья, если для езды будет выбрана правильная скорость“, — сказал он и добавил, что в противном случае желание сэкономить время может обернуться его потерей.

Пешеходам Паюмаа напоминает, что, собираясь переходить дорогу, необходимо убедиться, что это безопасно. Желательно также носить светоотражатель.