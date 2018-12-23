Солнце или снегопад, мороз или оттепель? На Рождество погода преподнесет нам сюрприз

Если в сочельник температура воздуха еще будет минусовой, то на Рождество может подняться выше нуля, превратив снег в мокрый снег, а где-то даже в дождь. Читайте прогноз погоды от pogoda.ee.
В понедельник ночью облачно, временами пройдет снег. Ветер северной четверти 2-8, на побережье порывами до 13 м/с. Температура воздуха -3..-8°С.
Днем облачно с прояснениями. Во многих местах пройдет небольшой снег. Ветер северной четверти 2-8, на побережье порывами до 13 м/с. Температура воздуха -1…-6°С.
Во вторник ночью облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Утром облачность уплотнится. Зона осадков в виде снега и мокрого снега подойдет к северо-западу Эстонии и островам. В начале ночи ветер переменного направления, слабый, а после полуночи повернет к юго-западному направлению и усилится до 5-10, на островах и в береговой черте Финского залива порывами 15 м/с. Температура воздуха -4..-9, в начале ночи до -13°С, к утру повысится.
Днем зона осадков распространится на материковую часть страны. Возможна метель. Местами осадки пройдут также в виде дождя, наибольшая опасность гололеда в западной, а вечером и в центральной Эстонии! Вероятность осадков меньше на юго-востоке Эстонии, однако там возможна поземка. Ветер юго-западный 5-10, на побережье порывы до 15 м/с. Вечером на островах ветер повернет к западному, северо-западному направлению. Температура воздуха на западе страны -2…+2°, в центральной и восточной Эстонии -2…-7°С, к вечеру температура повысится.
В среду в начале ночи преимущественно облачно. В западной Эстонии пройдет мокрый снег и дождь, по востоку — преимущественно мокрый снег и снег. Большая опасность гололеда! После полуночи, начиная с островов, облачность поредеет, и осадки прекратятся. Ветер повсеместно повернет к западному, северо-западному направлению и усилится до 6-11, порывами до 14, а на островах — до 18 м/с. Температура воздуха -1…+4°, в начале ночи на юго-востоке страны -2…-5°С.
Днем небольшая и переменная облачность, преимущественно без осадков, только на востоке Эстонии местами возможны отдельные снегопады. Ветер северо-западный 6-11, порывами 14, на побережье 18 м/с. Температура воздуха -2…+3°С.
В четверг ночью на западе Эстонии небольшая облачность, на востоке — более облачно, но также без осадков. Ветер северной четверти 2-7, в начале ночи до 10 м/с. Температура воздуха -3…-8°, на побережье островов — около 0°С.
Днем облачно с прояснениями. В материковой части страны преимущественно без осадков. На островах после обеда пройдет небольшой мокрый снег и дождь, к вечеру небольшие осадки возможны также на западном побережье материковой части Эстонии. Ветер западной четверти 1-5 м/с, после обеда повернет к южному направлению и немного усилится. Температура воздуха на островах и западном побережье повысится до -1…+2°, во внутренних районах материковой части — до 0…-5°С.