Солнце или снегопад, мороз или оттепель? На Рождество погода преподнесет нам сюрприз

В понедельник ночью облачно, временами пройдет снег. Ветер северной четверти 2-8, на побережье порывами до 13 м/с. Температура воздуха -3..-8°С.

Днем облачно с прояснениями. Во многих местах пройдет небольшой снег. Ветер северной четверти 2-8, на побережье порывами до 13 м/с. Температура воздуха -1…-6°С.

Во вторник ночью облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Утром облачность уплотнится. Зона осадков в виде снега и мокрого снега подойдет к северо-западу Эстонии и островам. В начале ночи ветер переменного направления, слабый, а после полуночи повернет к юго-западному направлению и усилится до 5-10, на островах и в береговой черте Финского залива порывами 15 м/с. Температура воздуха -4..-9, в начале ночи до -13°С, к утру повысится.

Днем зона осадков распространится на материковую часть страны. Возможна метель. Местами осадки пройдут также в виде дождя, наибольшая опасность гололеда в западной, а вечером и в центральной Эстонии! Вероятность осадков меньше на юго-востоке Эстонии, однако там возможна поземка. Ветер юго-западный 5-10, на побережье порывы до 15 м/с. Вечером на островах ветер повернет к западному, северо-западному направлению. Температура воздуха на западе страны -2…+2°, в центральной и восточной Эстонии -2…-7°С, к вечеру температура повысится.

В среду в начале ночи преимущественно облачно. В западной Эстонии пройдет мокрый снег и дождь, по востоку — преимущественно мокрый снег и снег. Большая опасность гололеда! После полуночи, начиная с островов, облачность поредеет, и осадки прекратятся. Ветер повсеместно повернет к западному, северо-западному направлению и усилится до 6-11, порывами до 14, а на островах — до 18 м/с. Температура воздуха -1…+4°, в начале ночи на юго-востоке страны -2…-5°С.