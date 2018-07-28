Солнце, может хватит уже?! В субботу — до 32 градусов жары. О воскресной температуре лучше промолчать

Защищайте себя от жары и солнца. Читайте прогноз от pogoda.ee.

Суббота, 28.07:

Днем: Переменная облачность. Во второй половине дня местами кратковременный дождь и гроза. Ветер восточный, северо-восточный 5-11, порывы 14, на северном побережье до 18 м/с. Температура воздуха 26..32, на побережье с наветренной стороны до 23°С.

Воскресенье, 29.07:

Ночью: Небольшая и переменная облачность. Местами кратковременный дождь, гроза. Ветер восточных направлений 4-10, на северном побережье восточный ветер порывами до 15 м/с. Температура воздуха 18..23°С.

Днем: Небольшая и переменная облачность. Местами кратковременный дождь, гроза. Ветер восточных направлений 4-10 м/с, на северном побережье восточный ветер порывами до 15 м/с, к вечеру ослабеет. Температура воздуха 29..34, на побережье с наветренной стороны до 24°С.

Понедельник, 30.07:

Ночью: Небольшая и переменная облачность. Местами кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный, юго-восточный 2-8 м/с. Температура воздуха 18..23°С.

Днем: Небольшая и переменная облачность. Местами кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный, юго-восточный 2-8 м/с. Температура воздуха 29..34, на побережье с наветренной стороны до 24°С.