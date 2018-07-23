Солнце жжет напалмом: на этой неделе местами — за 30!

Читайте, какая погода нас ждет в ближайшие дни. И не забываете о головной уборе, очках и солнцезащитном креме! Прогноз предоставлен pogoda.ee.

Вторник, 24.07:

Ночью: Небольшая и переменная облачность. Местами кратковременный дождь, возможна гроза. В некоторых районах образуется туман. Ветер переменных направлений 1-6 м/с. Температура воздуха 13…19°C.

Днем: Переменная облачность. Во многих местах пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Осадки могут быть сильными. Ветер восточной четверти, на островах на западе Эстонии северо-восточный и северный 2-8 м/с, во время грозы порывистый. Температура воздуха 23…29°C.

Среда, 25.07:

Ночью: Небольшая и переменная облачность, без осадков, во многих местах образуется туман. Ветер в основном восточных направлений 1-6 м/с. Температура воздуха 16..21°C.

Днем: Переменная облачность. Местами возможен кратковременный дождь. Преобладает ветер восточных направлений 2-7 м/с. Температура воздуха 24..27, местами 29°C.

Четверг, 26.07:

Ночью: Небольшая и переменная облачность. Местами кратковременный дождь. Ветер восточных направлений 1-6 м/с. Температура воздуха 15..20°C.

Днем: Переменная облачность, во многих местах пройдут кратковременные дожди, возможна гроза. Ветер преимущественно восточной четверти 2-7 м/с. Температура воздуха 25..30°C.