Советы эксперта: наиболее точные приложения с прогнозом погоды, которые можно использовать в Эстонии

Погода — это тема, которая всегда интересует жителей Эстонии. Погода переменчива, непредсказуема, да и кто не знает старого-доброго анекдота на тему, что, дескать, в прошлом году температура воздуха на Рождество и на Иванов день отличалась на 2 градуса — на Рождество было теплее.

Но какое же приложение о погоде является наиболее современным и точным, и где можно получить наиболее верные сведения о погоде на следующую неделю, чтобы решить, планировать на выходных катание на санках или же захватить с собой зонтик. Руководитель мобильного подразделения Samsung Eesti Антти Аасма сделал подборку хороших приложений, на которые можно положиться даже в наших вечно меняющихся погодных условиях.

YR

“YR, получающий информацию от Норвежского института метеорологии, очень популярное приложение и сайт среди жителей нашей страны. Их приложение красиво и предлагает довольно точный прогноз погоды по Эстонии”, — сказал Аасма.

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Также приложение отличается простым дизайном, делающим использование удобнее. Фон приложения меняется в зависимости от погодных условий — например, во время снегопада снег идет и в приложении.

1Weather

Это одно из самых популярных приложений с одним из наиболее высоких рейтингов в магазине приложений. Конечно, оно обладает традиционными функциями, такими как почасовой и суточный прогноз, но также для пользователей доступно и множество дополнительных сведений. Также приложение обладает виджетами, которые позволяют закрепить наиболее важную информацию на главном экране телефона. По словам Аасма, наряду с функциональностью, преимуществом 1Weather также является простой и продуманный дизайн, делающий использование очень простым.

Accuweather

С этим приложением также знакомы многие, а на некоторых телефонах оно установлено по умолчанию. “Accuweather отличается поминутным прогнозом погоды. Это значит, что приложение способно с точностью до минуты сказать пользователю, когда пойдет дождь или снег”, — отметил Аасма.

Как и упомянутые выше приложения Accuweather предлагает дневной и почасовой прогноз, а также использует виджеты.

Используйте виртуальных помощников

“Хотя для получения прогноза погоды есть ряд хороших приложений, не стоит забывать о том, что многие умные устройства нового поколения обладают виртуальными помощниками, у которых можно спросить и о погоде. В телефонах Samsung имеется Bixby, а в других устройствах на Android — Google Assistant”, — рассказал Аасма.

Преимуществом подобных решений является то, что вам не требуется загружать отдельные приложения, ведь помощник всегда есть в телефоне по умолчанию. Как Bixby, так и Google Assistant получают информацию о погоде с сайта weather.com.

Awesome Weather

Awesome Weather компании YoWindow — одно из самых необычных приложений. “Оно отличается своим графическим решением: использует веселую анимацию, которая имитирует цикл смены дня и ночи. Утром встает солнце, а вечером темнеет”, — сказал Аасма.

Также приложение использует несколько необычный интерфейс, где, двигая по экрану палец, можно перемещаться от утреннего прогноза погоды к вечернему. Цель — сделать так, чтобы пользователю было чуть больше чем заняться в этом приложении в сравнении с другими.

Gismeteo

Gismeteo — второе наиболее часто используемое приложение в телефонах жителей Эстонии. Оно обеспечивает хороший обзор погоды на каждый день, а также предлагает информацию о времени восхода и заката солнца. Приложение обладает виджетами, позволяющими отображать на главном экране самую свежую информацию.

Приложение отличается простым и понятным интерфейсом, позволяющим с легкостью находить нужную информацию. Также Gismeteo предлагает подробный прогноз погоды на семь дней с указанием данных о ветре и влажности.

Ilmateade

Существуют и отечественные решения, позволяющие быть в курсе погодных изменений. Например, ilmateade.ee или сайт Государственной гидрометеорологической службы, предлагающий подробные данные. Ilmateade.ee получает информацию по Эстонии именно от Государственной гидрометеорологической службы, а сведения о погоде в мире с норвежского сайта YR.no.