Спасательный департамент предупреждает о сильном ветре и снеге, может пропасть электричество

Согласно прогнозу, вечером и ночью ожидаются сильный ветер, снег и мокрый снег. Объявлено предупреждение первой степени, что означает, что погода в некоторых случаях может представлять опасность.

Харьюмаа, Ляэнемаа и Пярнумаа ветер может подняться до 20 м/с, а на Сааремаа и Хийумаа — аж до 23 м/с.

Ветер такой скорости может сломать деревья и повредить крыши, нужно быть готовым к возможному отключению электричества. Спасательный департамент советует на всякий случай заранее зарядить электронные устройства и запастись батарейками.

Таллинн также предупреждает жителей, что поздним вечером в столице начнется снегопад и возникнет слякоть. Все это продлится, предположительно, завтра до второй половины дня.

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С учетом минусовых ночных температур, завтра утром дороги могут оказаться под толстым слоем снега. Техника, как заверили в Таллиннском коммунальном департаменте, к работе готова, но очистка улиц потребует времени.

Поэтому департамент призывает водителей и пешеходов к осторожности! Главное — не спешить, запастись достаточным количеством времени в утренние часы "пик". Желательно также не испытывать пригодность летних шин для зимней поездки и соблюдать дистанцию от идущего впереди транспортного средства.