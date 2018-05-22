Суперпогода продолжается! И ухудшения пока ждать не приходится


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фото иллюстративноеFoto: Ilmar Saabas

Невероятные погоды царят в Эстонии. Что же будет дальше? Читайте прогноз от pogoda.ee.

Вторник, 22.05:
Днем: Переменная облачность. Во второй половине дня местами кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер в основном восточных направлений 2-7, на северном побережье порывы до 10 м/с. Температура воздуха 18..24°С.

Среда, 23.05:
Ночью: Облачно с проояснениями. Во многих местах пройдут кратковременные дожди, возможна гроза. Ветер южный и юго-западный 2-8 м/с. Температура воздуха 8..13°С.
Днем: Облачная с прояснениями погода. Во многих местах пройдут кратковременные дожди, возможна гроза. Ветер западной четверти 2-8 м/с. Температура воздуха 16..21°С.

Четверг, 24.05:
Ночью: Ясно или небольшая облачность, без осадков. Ветер северный, северо-западный 2-7, на побережье до 10 м/с. Температура воздуха 6..11°C.
Днем: Небольшая и переменная облачность. Местами возможен кратковременный дождь. Ветер северный, северо-восточный 2-7, на побережье до 10 м/с. Температура воздуха 18..23, на побережье местами 15°C.

Пятница, 25.05:
Ночью: Ясная или малооблачная погода, без осадков. Ветер восточной четверти 1-7 м/с. Температура воздуха 6..11, на северо-востоке Эстонии 3..5°С.
Днем: Ясная или малооблачная погода, без осадков. Ветер переменных направлений 1-7 м/с. Температура воздуха 17..22°С.

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