Температурный разброс: на грядущей неделе ночами до -4, а днем до +12

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rus.delfi.ee
EST 2
Rekordiliselt soe ilm Tartus 09.04.18
фото иллюстративноеFoto: Anni Õnneleid

Читайте прогноз на грядущую неделю от pogoda.ee.

Воскресенье, 22.04:
Днем: Утром облачно с прояснениями. В большинстве районов дождь,в отдельных районах возможен дождь со снегом Во второй половине дня вероятность осадков уменьшится. Ветер северный 4-10 м/с, во второй половине дня переменных направлений 1-5 м/с. Температура воздуха 4..10°С.

Понедельник, 23.04:
Ночью: Небольшая и переменная облачность, без осадков. Ветер переменных направлений 1-7 м/с, утром повернет к юго-восточному. Температура воздуха -4..+1, на западе до +4°С.
Днем: Переменная облачность. Вечером на западе Эстонии облачность увеличится и пойдет дождь. Юго-восточный ветер усилится до 5-10, на побережье порывами до 14 м/с. Температура воздуха 6..12°С.

Вторник, 24.04:
Ночью: Облачно. Дожди распространятся по всей Эстонии с запада на восток,местами со снегом. Юго-восточный ветер перейдет к юго-западному 4-9, на побережье порывами до 14 м/с. Температура воздуха 2..7°С.
Днем: Облачно с прояснениями. Во многих местах кратковременный дождь. Ветер юго-западный 5-10, на побережье порывами до 15 м/с. Температура воздуха 7..12°С.

Среда, 25.04:
Ночью: Облачно. В большинстве районов дождь,местами возможен со снегом. Ветер южный 3-8,на побережье порывами до 12 м/с. Температура 2..7°С.
Днем: Облачно с прояснениями. В большинстве районов кратковременный дождь.Ветер повернет к юго-западному: 5-10,порывами до 15 м/с. Температура 5..10°С.

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