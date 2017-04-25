Температурный разброс: в ближайшие дни в Эстонии от -3 до +14

Вот такие вот шутки природы обещают нам синоптики из pogoda.ee.

Среда, 26.04:

Ночью: Облачно с прояснениями. Преимущественно в начале ночи дождь, мокрый снег во многих местах. Ветер южный, юго-западный 3-10, на островах порывы 15 м/с. Температура воздуха -2..+3°C.

Днем: Облачно с прояснениями. Дождь, мокрый снег во многих местах, в конце дня осадки прекратятся. Ветер юго-западный, западный 8-13, порывы 15, на побережье до 18 м/с. Температура воздуха 4..8°C.

Четверг, 27.04:

Ночью: Ясная или малооблачная погода, без осадков. Ветер юго-западный, западный 5-11, в начале ночи на северном побережье порывы 14 м/с. Температура воздуха -3..+2°C.

Днем: Небольшая или переменная облачность. Местами кратковременный дождь. Ветер западных направлений 1-7 м/с. Температура воздуха 5..10°C.

Пятница, 28.04:

Ночью: Преимущественно ясно. Ветер переменный 1-5 м/с. Температура воздуха -3..+2°C.

Днем: Небольшая или переменная облачность. Местами возможен кратковременный дождь. Юго-западный ветер сменится восточным 3-8 м/с. Температура воздуха 7..12, на побережье местами 5°C.

Суббота, 29.04:

Ночью: Облачность увеличится. К утру, начиная с юга Эстонии, пойдет дождь, местами мокрый снег. Ветер восточный, северо-восточный 7-12, порывами 15, на побержье до 18 м/с. Температура воздуха 2..6°C.

Днем: Облачно. Осадки, преимущественно в виде дождя. Во второй половине дня осадки пойдут на убыль. Ветер восточный, северо-восточный 7-12, порывами 15, на побержье до 18 м/с, в течение дня ослабеет и в Южной Эстонии повернет к юго-западу. Температура воздуха 5..11, на юге до 14°C.