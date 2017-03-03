Если еще во вторник российский метеопортал Gismeteo обещал в третьей декаде марта в Южной Эстонии 18 градусов тепла, то теперь прогноз скорректирован на 21 градус и обещают наоборот 3 градуса мороза.

В опубликованном на сайте Gismeteo 28 февраля прогнозе погоды предсказывали в третьей декаде месяца в Южной Эстонии и в Тарту до 18 градусов тепла.

Gismeteo ennustus Tartu kohta Foto: Kuvatõmmis

Обещавший прямо-таки летнюю погоду прогноз к сегодняшнему дню скорректирован, и он больше похож на обычную мартовскую погоду. Если в составленном 28 февраля прогнозе на 24 марта обещали 18 градусов тепла и солнечную погоду, то теперь на эту же дату обещают 3 градуса мороза и снегопад.

Согласно прогнозу, в марте ожидается изменчивая погода, когда морозные дни сменяются более теплыми. В середине и в конце месяца может быть до 6 градусов тепла.