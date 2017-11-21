The Weather Company: в странах Балтии зима будет теплой и сырой

Большую часть Европы ожидает очередная теплая зима, а в северных регионах будет много осадков, свидетельствует прогноз американской компании The Weather Company.

В опубликованном во вторник прогнозе говорится, что только в Западной Европе средняя зимняя температура воздуха будет близка к норме или немного ниже, и холоднее всего будет в первой половине зимы.

Самую теплую зиму обещают Восточной Европе, где все три месяца будет теплее, чем обычно. На юге Европы осадков ожидается меньше нормы, а на севере Европы будет дождливо и снежно, прогнозирует The Weather Company.

В странах Балтии зима будет теплой и влажной. Такой же прогноз для Латвии дают британские и французские синоптики.

Как сообщалось, в октябре The Weather Company прогнозировала странам Балтии зиму холоднее нормы.

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