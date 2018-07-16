То ли еще будет? На выходных был установлен температурный рекорд этого лета


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То ли еще будет? На выходных был установлен температурный рекорд этого лета
Anni Õnneleid

На выходных был установлен рекорд по самой высокой температуре этого лета в Эстонии — в Йыгевамаа температура воздуха поднялась до 30,2 градусов.

Стоит отметить, что это лишь температурный рекорд лета, а не целого года, так как самая высокая температура годы была зафиксирована еще весной. Оказывается, 14 мая в Куузику воздух прогрелся до 30,5 градусов.

Рекордную температур в июне зафиксировали еще в 1905 году в Тарту — 34 градуса. Рекорд лета всех времен в Эстонии был отмечен в 1992 году в Выру — 35,6 градусов.

Согласно прогнозу, всю неделю нас ожидают жаркие дни.

Вторник, 17.07:

Ночью: Ясно, без осадков. Ветер северо-восточный 2-8 м/с. Температура воздуха 15…18°C.

Днем: Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный, северо-восточный 3-9 м/с. Температура воздуха 26…31, на побережье местами 23°C.

Среда, 18.07:

Ночью: Ясно, без осадков. Ветер северо-восточный, восточный 3-9 м/с. Температура воздуха 16…20°C.

Днем: Переменная облачность. Местами кратковременный дождь. Ветер северо-восточный, восточный 3-9 м/с. Температура воздуха 25…30, на побережье местами 22°C.

Четверг, 19.07:

Ночью: Небольшая и переменная облачность. Местами кратковременный дождь. Ветер восточной четверти 2-7 м/с. Температура воздуха 16…20°C.

Днем: Переменная облачность. Во многих местах кратковременный дождь, гроза. Ветер переменных направлений 1-6 м/с, во время грозы порывистый. Температура воздуха 25…30, в случае выпадения осадков и на побережье местами 20..22°C.

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