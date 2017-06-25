То ли лето, то ли осень: в начале недели ожидается дождливая и ветреная погода

Читайте прогноз погоды на первую половину предстоящей недели.

В понедельник ночью облачно с прояснениями, пишет pogoda.ee. Во многих местах кратковременный дождь. Ветер юго-западный, южный 5-11, на островах и побережье порывы 15 м/с. Температура воздуха 9..14°C. Днем облачно с прояснениями. Кратковременные дожди, после обеда ослабеют. Ветер юго-западный 6-12, на островах и побережье порывы 15 м/с. Температура воздуха 13..18°C.

Во вторник ночью переменная облачность. Местами кратковременный дождь. Ветер юго-западный, западный 5-12, на побережье порывами до 14 м/с. Температура воздуха 7..13°C. Днем переменная облачность. Во многих местах кратковременный дождь. Ветер юго-западный, западный 5-12, на островах и побережье порывы до 15 м/с. Температура воздуха 14..18°C.

В среду ночью небольшая и переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северо-западный, западный 3-10, на северном побережье порывы 14 м/с. Температура воздуха 8..13°C. Днем небольшая и переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северо-западный, западный 3-10, на северном побережье порывы 14 м/с, после обеда ослабеет. Температура воздуха 16..21°C.

В четверг ночью небольшая облачность. Без осадков. Ветер поменяет направление на восточное, северо-восточное и усилится 5-10, утром на островах и побережье порывы 14 м/с. Температура воздуха 8..23°C. Днем переменная облачность. По югу Эстонии местами кратковременный дождь. Ветер восточный, северо-восточный 5-10, островах и побережье порывы 14 м/с. Температура воздуха 15..22°C.