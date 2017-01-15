Если в ближайшие два дня столбик термометра вряд ли поднимется выше нуля, то в последующие пару дней температура воздуха начнет повышаться.

В понедельник ночью облачно с прояснениями, пишет pogoda.ee. Местами небольшой снег, кое-где возможен туман. Преобладает ветер западных направлений 1-7 м/с. Температура воздуха -2..-8, местами -10°C. Днем облачно с прояснениями. Местами небольшой снег. Ветер переменных направлений 1-7 м/с. Температура воздуха 0..-6°C.

Во вторник ночью облачно с прояснениями. Во многих местах небольшой снег, нк островах и западном побережье мокрый снег и дождь. Ветер переменных направлений 1-7 м/с. Температура воздуха -3..-9, на побережье островов местами -1°C. Днем облачно с прояснениями. Небольшой снег, преимущественно на востоке Эстонии. Ветер западных направлений 3-9 м/с, вечером на северном побережье усилится юго-западный ветер до 12 м/с. Температура воздуха 0..-5°C.

В среду ночью облачность увеличится. Начиная с северо-запада Эстонии пойдет снег. На островах и западном побережье он перейдет в мокрый снег и дождь.Ветер южный, юго-западный 5-11, на побережье порывы 14 м/с. Температура воздуха в начале ночи в Западной Эстонии -1..-6, на островах до +1, на востоке Эстонии -4..-9, местами до -11°C, к утру повышение температуры воздуха. Днем облачно с прояснениями. Во многих местах снег, на побережье мокрый снег, возможен гололед. Ветер западных направлений 5-11 м/с, вечером немного усилится. Температура воздуха -3..+3°C.

В четверг ночью облачно с прояснениями. Местами мокрый снег и дождь, возможен гололед. Ветер западный, юго-западный 5-12, на побережье порывы 15 м/с. Температура воздуха -1..+2°C. Днем облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер юго-западный 5-11, вечером на северном побережье усилится порывами 15 м/с. Температура воздуха 0..+3, во второй половине дня понизится до -2°C.