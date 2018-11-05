Точно ноябрь? В ближайшие дни до + 11, ночами заморозков тоже не предвидится
Читайте, что ждет нас в плане погода в ближайшие дни и ночи. прогноз предоставлен pogoda.ee.
Читайте, что ждет нас в плане погода в ближайшие дни и ночи. прогноз предоставлен pogoda.ee.
Вторник, 06.11:
Ночью: Облачно. Во многих местах туман и морось. Ветер юго-восточный, южный 2-7 м/с. Температура воздуха 4..9°С.
Днем: Облачно. Во многих местах туман и морось. Ветер южный, юго-восточный 3-9 м/с. Температура воздуха 7..10°С.
Среда, 07.11:
Ночью: Облачно с прояснениями.Во многих местах туман. Ветер южных направлений 2-8 м/с. Температура воздуха 3..8°С.
Днем: Облачно с прояснениями. Утром во многих местах туман,местами морось. Ветер юго-восточный, восточный 2-8 м/с. Температура воздуха 8..11°С
Четверг, 08.11:
Ночью: Облачно. Во многих местах морось и туман. Ветер юго-восточный и восточный 1-7 м/с. Температура воздуха 3..8°С.
Днем: Облачно. Во многих местах морось и туман. Ветер юго-восточный и восточный 1-7 м/с. Температура воздуха 7..10°С.
Пятница, 09.11:
Ночью: Облачная с прояснениями преимущественно без осадков погода. Ветер восточный и юго-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха 0..+5,на побережье до +8°С.
Днем: Облачно. Во многих местах небольшой дождь. Ветер восточный и юго-восточный 3-8 м/с,на северном побережье до 11 м/с. Температура воздуха 6..9°С.
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