Точно ноябрь? В ближайшие дни до + 11, ночами заморозков тоже не предвидится

Вторник, 06.11:

Ночью: Облачно. Во многих местах туман и морось. Ветер юго-восточный, южный 2-7 м/с. Температура воздуха 4..9°С.

Днем: Облачно. Во многих местах туман и морось. Ветер южный, юго-восточный 3-9 м/с. Температура воздуха 7..10°С.

Среда, 07.11:

Ночью: Облачно с прояснениями.Во многих местах туман. Ветер южных направлений 2-8 м/с. Температура воздуха 3..8°С.

Днем: Облачно с прояснениями. Утром во многих местах туман,местами морось. Ветер юго-восточный, восточный 2-8 м/с. Температура воздуха 8..11°С

Четверг, 08.11:

Ночью: Облачно. Во многих местах морось и туман. Ветер юго-восточный и восточный 1-7 м/с. Температура воздуха 3..8°С.

Днем: Облачно. Во многих местах морось и туман. Ветер юго-восточный и восточный 1-7 м/с. Температура воздуха 7..10°С.

Пятница, 09.11:

Ночью: Облачная с прояснениями преимущественно без осадков погода. Ветер восточный и юго-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха 0..+5,на побережье до +8°С.

Днем: Облачно. Во многих местах небольшой дождь. Ветер восточный и юго-восточный 3-8 м/с,на северном побережье до 11 м/с. Температура воздуха 6..9°С.