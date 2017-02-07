Согласно прогнозу метеослужбы, сегодня ночью ожидалось до 20 градусов мороза. Следует признать, что реальность была еще более суровой.

Температура вчера вечером стала все больше падать, и ниже всего она опустилась сегодня утром в 8 часов. Около 20 градусов мороза было в нескольких местах по Эстонии: в Выру (-19,8 градуса), в Вяйке-Маарья (-19,6 градуса) и в Нарве (-19,4 градуса). В Таллинне утром было 16 градусов мороза. На нескольких неофициальных станциях измерили и больше 20 градусов мороза, холоднее всего было на станции Туду в Ляэне-Вирумаа, где измерили 23,5 градуса мороза.

Теплее всего утром в 8 часов было на Сааремаа в Роомассааре и на острове Рухну, где измерили только чуть меньше 10 градусов мороза. Согласно измерительной станции Сырве, там было всего -6,7 градуса.

В то же время погода на самом деле была еще более холодной, потому что также дул слабый ветер. Поэтому утром ощущаемая температура в Вяйке-Маарья была аж -26,1 градуса, в Вильянди — -25,9 градуса, в Выру — -25,6 градуса и в Пярну — -25,5 градуса. В Таллинне ощущалось -22,2 градуса.

Ветер превратил и температуру воздуха в Ромассааре и на Рухну в около -20 градусов. На станции Сырве с учетом ветра было -16,8 градуса.