Три дня до! Надежда на прекрасную новогоднюю погоду тает? Ждать ли подарков от природы?

Суббота, 29.12:

Ночью: Облачно. На востоке Эстонии небольшой снег или мокрый снег. Во многих местах туман и гололед. Ветер в основном западных направлений 1-7 м/с. Температура -2..+2°С. На дорогах скользко!

Днем: В основном облачно. В первой половине дня местами сохранится туман и гололед. Во второй половине дня кое-где дождь, мокрый снег и снег. Ветер юго-западный, западный 3-10, на северном побережье порывами до 15 м/с. Температура воздуха -1..+3°С. На дорогах скользко!

Воскресенье, 30.12:

Ночью: Облачность рассеется. Cнег и мокрый снег преимущественно на юго-востоке республики. Ветер западный, юго-западный 3-9 м/с. Температура воздуха 0..-4, на островах до +2°С.

Днем: Облачность уплотнится. Снег, мокрый снег в основном на серере Эстонии. Опасность гололеда. Ветер в течение дня перейдет к северо-западному и усилится 5-10, на побережье порывами до 15 м/с. Температура воздуха -1..+3°С.

Понедельник, 31.12:

Ночью: Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 5-10, на побережье порывами до 15 м/с. Температура воздуха 0..-7°С.

Днем: Облачность уплотнится. Во второй половине дня, начиная с запада, снег и мокрый снег распространятся на восток. Ветер перейдет к южному, юго-ападному и усилится в течение дня 5-12, на побережье порывами до 17 м/с. Температура воздуха 0..-5, на островах до +2°С.

Вторник, 01.01:

Ночью: Облачно. Снег, мокрый снег распространятся на восток. Местами метель. На западе Эстонии осадки перейдут в дождь. Опасность гололеда. Ветер южный, юго-ападный 5-12, на побережье порывами до 17 м/с. Температура воздуха 0..+4°С.

Днем: Облачно. Временами снег, мокрый снег и дождь. Ветер перейдет к северо-западному 5-12, на побережье 8-13, к вечеру порывами до 20 м/с. Температура воздуха 0..+5°С.