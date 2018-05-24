Творится что-то невероятное! В ближайшие дни — опять отличная погода

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Lapsed vees hullamas.
Lapsed vees hullamas.Foto: Anni Õnneleid

Читайте прогноз от pogoda.ee.

Пятница, 25.05:
Ночью: Ясная или малооблачная погода, без осадков. Ветер северо-восточный, восточный 1-7 м/с. Температура воздуха 3..9, на почве температура местами опустится до 0..-2, на западном побережье до 13°C.
Днем: Солнечная сухая погода. Ветер северо-восточный, восточный 2-8, порывы 11 м/с. Температура воздуха 18..24, на побережье местами 15°С.

Суббота, 26.05:
Ночью: Ясная или малооблачная погода, без осадков. Ветер южной четверти 1-7 м/с. Температура воздуха 5..11, на побережье до 14°С.
Днем: Небольшая облачность, без осадков. Ветер переменных направлений 1-7 м/с. Температура воздуха 22..26, на побережье местами 17°C.

Воскресенье, 27.05:
Ночью: Ясно или небольшая облачность, без осадков. Ветер северных направлений 2-8 м/с. Температура воздуха 7..14°C.
Днем: Ясно или небольшая облачность, без осадков. Ветер северных направлений 2-8, на побережье до 11 м/с. Температура воздуха 23..27, на северном побережье 17..22°С.

Понедельник, 28.05:
Ночью: Ясно или небольшая облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, восточный 2-8, на побережье до 11 м/с. Температура воздуха 5..11, на побережье до 14°С.
Днем: Ясно или небольшая облачность, без осадков. Ветер восточных направлений 2-8 м/с. Температура воздуха 20..24, на побережье местами 17°С.

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