У эстонской погоды “весеннее обострение”: днем будет до +5, а вот ночами…

Читайте прогноз от pogoda.ee.

Вторник, 27.03:

Днем: Небольшая или переменная облачность. Вечером местами небольшой снег. Ветер северных направлений 3-9, во второй половине дня на северном побережье западный, северо-западный ветер порывами до 12 м/с. Температура воздуха -4…-1, на юге и западе Эстонии повысится до +1°С.

Среда, 28.03:

Ночью: Небольшая и переменная облачность. Местами небольшой снег. Ветер в основном северо-западный, западный 2-7 м/с. Температура воздуха -6..-12, местами до -15°С.

Днем: Небольшая и переменная облачность. Местами небольшой снег. Ветер в основном северо-западный, западный 2-7 м/с. Температура воздуха -3..+2°С.

Четверг, 29.03:

Ночью: Небольшая и переменная облачность, без существенных осадков. Ветер переменных направлений 1-7 м/с. Температура воздуха -5..-11, местами возможно понижение до -15°С.

Днем: Небольшая и переменная облачность, без существенных осадков. Ветер переменных направлений 1-7 м/с. Температура воздуха 0..+4°С.

Пятница, 30.03:

Ночью: Ясно и сухо. Ветер переменных направлений 1-7 м/с. Температура воздуха -5..-10, местами возможно понижение до -14°С.

Днем: Солнечно и сухо. Ветер переменных направлений 1-7 м/с. Температура воздуха +1..+5°С.