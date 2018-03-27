У эстонской погоды “весеннее обострение”: днем будет до +5, а вот ночами…

Читайте прогноз от pogoda.ee.
Вторник, 27.03:
Днем: Небольшая или переменная облачность. Вечером местами небольшой снег. Ветер северных направлений 3-9, во второй половине дня на северном побережье западный, северо-западный ветер порывами до 12 м/с. Температура воздуха -4…-1, на юге и западе Эстонии повысится до +1°С.
Среда, 28.03:
Ночью: Небольшая и переменная облачность. Местами небольшой снег. Ветер в основном северо-западный, западный 2-7 м/с. Температура воздуха -6..-12, местами до -15°С.
Днем: Небольшая и переменная облачность. Местами небольшой снег. Ветер в основном северо-западный, западный 2-7 м/с. Температура воздуха -3..+2°С.
Четверг, 29.03:
Ночью: Небольшая и переменная облачность, без существенных осадков. Ветер переменных направлений 1-7 м/с. Температура воздуха -5..-11, местами возможно понижение до -15°С.
Днем: Небольшая и переменная облачность, без существенных осадков. Ветер переменных направлений 1-7 м/с. Температура воздуха 0..+4°С.
Пятница, 30.03:
Ночью: Ясно и сухо. Ветер переменных направлений 1-7 м/с. Температура воздуха -5..-10, местами возможно понижение до -14°С.
Днем: Солнечно и сухо. Ветер переменных направлений 1-7 м/с. Температура воздуха +1..+5°С.