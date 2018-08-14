Ученые прогнозируют аномально теплую пятилетку по всей Земле


Gazeta.ru
EST 2
Suveõhtu Noarootsis
Suveõhtu NoarootsisFoto: Anni Õnneleid

Климатологи заявляют, что на протяжении ближайших пяти лет на Земле следует ожидать аномальную жару и теплые зимы. Об этом пишет журнал Nature Communications.

Ученые также подчеркнули, что для температур моря тренд на аномально высокие значения будет сохраняться более длительное время.

Флориан Севелле из университета Бреста во Франции и Сибрен Дрижфхоут из Метеорологического института Нидерландов разработали климатическую модель, построенную на базе математических принципов. В отличие от классических теорий, она позволяет предсказать не только среднестатистические температуры и тенденции, но и определить вероятность экстремальных сценариев.

Вероятность возникновения аномальной жары, по словам ученых, в 2018 году превышает 64%, а в 2019-2020 годах — 58%. Средние температуры будут выше нормы примерно на 0,1°С, что повысит частоту засух, волн жары и других погодных аномалий. Ожидается, что ситуация нормализуется только после 2022 года, хотя вода в океанах еще долго может оставаться перегретой.

Ранее сообщалось, что во Франции из-за аномальной жары были остановлены четыре энергоблока на АЭС.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


ФОТО, ВИДЕО И ГРАФИК: В Генуе обрушился автомобильный мост, погибли 35 человек. Возможная причина — серьезные недостатки в обслуживании

14.08.2018
Число погибших при обрушении автомобильного моста в итальянской Генуе возросло до 35 человек, заявил заместитель министра транспорта и инфраструктуры Италии Эдоардо Рикси. Восемь человек получили ранения.
Подробнее

ЭКСКЛЮЗИВ DELFI | Кубки, футбол, фанаты: репортаж с фан-зоны на Вабадузе

14.08.2018
Уже 15 августа в Таллинне "Реал" и "Атлетико Мадрид" поборются за Суперкубок УЕФА. В честь этого на плошади Вабадузе власти Таллинна организовали фан-зону, на которой в день игры покажут матч, а до этого здесь можно принять участие в различных соревнованиях и сфотографироваться с главными трофеями европейского футбола. Смотрите репортаж Rus.Delfi!
Подробнее



КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Coca-Cola tõi eestlastest emotsioonid välja!
Öeldaks, et eestlane on tuim ning ei oska oma emotsioone välja näidata. Vale puha! Coca-Cola korraldatud jalgpalli MM'iga seoses korraldatud fotovõistlus, milles kutsusime inimesi üles jagama oma emotsioone, tõestas täpselt vastupidist - emotsioonid on olemas, neid näidatakse hea meelega ning jutt sellest, et eestlane ei oska oma tundeid näidata, on täiesti vale!
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


Автобусное сообщение между Россией и Украиной — под угрозой

14.08.2018
Министерство транспорта России разработало ответ на возможное прекращение Украиной железнодорожного и автобусного сообщения с российской стороной, сообщает РИА ”Новости” со ссылкой на заявление главы министерства Евгения Дитриха.
Подробнее


Naiste käekell Daniel Wellington DW00100047
139,- €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Silver
360,- €
334,80 €
-7% Naiste käekell Aegaon Tabula Rasa Black/Gold
290,- €
269,70 €
-15% Meeste käekell Police JET PL.15038JSU/03M
169,- €
143,65 €
Meeste käekell Daniel Wellington DW00100015
159,- €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Suede
360,- €
334,80 €

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Kel julgust moosi kiluga proovida, klikaku aga siia!
Kunagi sattus Kuressaare Kuursaali tänane peakokk Toomas Leedu koos ajalehega Meie Maa korraldama Saarema parima hoidise konkurssi. Põnevat proovimist jagus küllaga. Kord jäi üks neist aga kohe eriliselt silma. Toomas ütleb, et nii kui ta selle lusika suhu pistis, toimus kirgastumine — suus möllas tomati-tšillimoos, mis röövis jäägitult mehe tähelepanu.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


Йыхвиская русская школа: отодвинется ли новоселье?

14.08.2018
Волостное управление Йыхви на этой неделе готовило три варианта сроков возвращения коллектива русской основной школы в родное здание и начала там учебного процесса после ремонтно-строительных работ, руководитель же учебного заведения всё больше склонялась к тому, что лучше уж первую четверть провести по нынешнему временному адресу, но получить в результате полностью готовую школу.
Подробнее


"Спартак", "Карабах" и "Селтик" вылетели из Лиги чемпионов

14.08.2018
В ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов футболисты московского "Спартака" не смогли обыграть дома греческий ПАОК - 0:0. Начиная с 33-й минуты, "Спартак" играл в меньшинстве - с поля был удален Луиз Адриану.
Подробнее


Руководитель мясного производства признается: мы начали покупать топливо в Латвии

14.08.2018
Председатель правления Atria Eesti Олле Хорм признает, что их предприятие в последние месяцы начало покупать топливо в Латвии, потому что его, как руководителя предприятия, моральная обязанность — беречь кошелек владельца.
Подробнее