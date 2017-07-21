Удастся ли отдохнуть на природе? Прогноз погоды на выходные

Синоптики прогнозируют на предстоящие выходные ясную и малооблачную погоду, однако полного отсутствия дождей обещать не берутся.

По данным сайта pogoda.ee, в пятницу днем в стране ожидается переменная облачность. Местами кратковременный дождь. Ветер в основном западный, северо-западный 2-8 м/с. Температура воздуха 17..21°C

Суббота, 22.07:

Ночью: Ясная или малоблачная погода, без осадков. Местами туман. Ветер переменный 2-7 м/с. Температура воздуха 4..10, на побережье местами до 14°C.

Днем: Переменная облачность. Местами кратковременный дождь. Ветер в основном северо-западный, северный 2-8 м/с. Температура воздуха 17..22°C.

Воскресенье, 23.07:

Ночью: Малооблачная погода, без осадков. Ветер в основном северо-западный 1-7 м/с. Температура воздуха 7..11, на побережье до 14°C.

Днем: Небольшая и переменная облачность. Местами возможен кратковременный дождь. Ветер переменных направлений 1-7 м/с. Температура воздуха 17..22°C.

Понедельник, 24.07:

Ночью: Небольшая облачность. Без осадков. Ветер восточных направлений 2-8 м/с. Температура воздуха 8..15°C.

Днем: Переменная облачность. Местами кратковременный дождь. Ветер восточных направлений 2-8 м/с. Температура воздуха 17..23°C.