Ура! И на Рождество, и на Новый год погода обещает нам самый лучший подарок!

Посмотрите за окно: такие погоды обещают стоять еще минимум неделю точно.

В течение всей недели в Эстонии будет от 0 до — 10 С. Также обещается постоянный небольшой снегопад.

В Канун предполагаемая температура — от -4 до -9 ночью, и от -2 до -7 — днем.

И 25, и 26 декабря погода обещает также быть по-зимнему идеальной. Минусовая температура будет по всей Эстонии. Ночью — примерно от -5 до -8 С. Местами — до -10. Днем же приблизительно -4 … -6 С.

А вот прогноз погоды на ближайшие дни:

Вторник, 18.12:

Днем: Облачно с прояснениями. Во многих местах снег, на островах и мокрый снег. Ветер южных направлений 2-7 м/с. Температура воздуха -1..-5, на островах и западном побережье до +1 °С.

Среда, 19.12:

Ночью: Облачно с прояснениями, местами возможен небольшой снег. Ветер южных направлений 2-8 м/с. Температура воздуха -2..-7, при длительных прояснениях до -10°С.

Днем: Облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер южных направлений 2-8 м/с, во второй полоаине дня на островах и побережье усилится южный, юго-восточный ветер 4-10, порывами до 14 м/с. Температура воздуха -1..-7, на побережье островов около 0°С.

Четверг, 20.12:

Ночью: Облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер юго-восточный 4-10, на островах и побережье порывами до 14 м/с. Температура воздуха -3..-8, местами до -12°С.

Днем: Облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер юго-восточный 4-10, на островах и побережье порывами до 14 м/с. Температура воздуха -2..-7, местами до -9°С.