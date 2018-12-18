18.12.2018, 13:50

Ура! И на Рождество, и на Новый год погода обещает нам самый лучший подарок!

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rus.delfi.ee
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Talvine pulm
фото иллюстративноеFoto: Shutterstock.com

В Эстонии люди любят ныть о плохой погоде. Но в этом году особых поводов, кажется, и не было. Лето было жарким, а вероятность снежного Рождества — очень велика. И есть надежда, что все не превратится в грязь аж до Нового года.

Посмотрите за окно: такие погоды обещают стоять еще минимум неделю точно.

В течение всей недели в Эстонии будет от 0 до — 10 С. Также обещается постоянный небольшой снегопад.

В Канун предполагаемая температура — от -4 до -9 ночью, и от -2 до -7 — днем.

И 25, и 26 декабря погода обещает также быть по-зимнему идеальной. Минусовая температура будет по всей Эстонии. Ночью — примерно от -5 до -8 С. Местами — до -10. Днем же приблизительно -4 … -6 С.

А вот прогноз погоды на ближайшие дни:

Вторник, 18.12:
Днем: Облачно с прояснениями. Во многих местах снег, на островах и мокрый снег. Ветер южных направлений 2-7 м/с. Температура воздуха -1..-5, на островах и западном побережье до +1 °С.

Среда, 19.12:
Ночью: Облачно с прояснениями, местами возможен небольшой снег. Ветер южных направлений 2-8 м/с. Температура воздуха -2..-7, при длительных прояснениях до -10°С.
Днем: Облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер южных направлений 2-8 м/с, во второй полоаине дня на островах и побережье усилится южный, юго-восточный ветер 4-10, порывами до 14 м/с. Температура воздуха -1..-7, на побережье островов около 0°С.

Четверг, 20.12:
Ночью: Облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер юго-восточный 4-10, на островах и побережье порывами до 14 м/с. Температура воздуха -3..-8, местами до -12°С.
Днем: Облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер юго-восточный 4-10, на островах и побережье порывами до 14 м/с. Температура воздуха -2..-7, местами до -9°С.

Пятница, 21.12:
Ночью: Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер юго-восточный, восточный 4-10, на островах и побережье порывами до 14 м/с. Температура воздуха -8..--14, на островах -2..-6°С.
Днем: Утром облачность увеличится. Местами снег. Ветер юго-восточный, восточный 4-10, на островах и побережье порывами до 14 м/с. Температура воздуха -4..-8, на островах местами до -2°С.

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