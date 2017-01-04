Читайте прогноз от pogoda.ee и доставайте все самое теплое!

Среда, 04.01:

Днем: Переменная облачность. Местами снег и поземок. Ветер восточный, северо-восточный 8-15, на побережье и островах 13-17, порывами 23 м/с. Температура воздуха понизится -7..-13, на островах местами -2..-4°C.

Четверг, 05.01:

Ночью: Облачно с прояснениями. Во многих местах снег, кое-где метель. Ветер северо-восточный 6-12, порывы 15, на островах и побережье порывы до 20 м/с. Температура воздуха -10..-15, на юго-востоке Эстонии до -20°C.

Днем: Облачно с прояснениями. Во многих местах снег, кое-где метель. Ветер северо-восточный 6-12, порывы 15, на островах и побережье порывы до 20 м/с, вечером немного ослабеет. Температура воздуха -9..-14, на юго-востоке Эстонии до -17°C.

Пятница, 06.01:

Ночью: Облачно с прояснениями. Местами небольшой снег. Ветер северо-восточный, восточный 4-10, на островах и побережье порывы 15 м/с, к утру ослабеет. Температура воздуха -10..-15, на юго-востоке Эстонии до -20°C.

Днем: Облачно с прояснениями. Утром местами небольшой снег, днем без существенных осадков. Ветер восточных направлений 4-10 м/с. Температура воздуха -8..-12, на юго-востоке Эстонии до -15°C.

Суббота, 07.01:

Ночью: Переменная облачность. Утром на северо-западе Эстонии начнется снег. Ветер южных направлений 3-9 м/с. К утру усилится южный, юго-западный ветер 5-12, порывы 15, на островах и побережье 10-15, порывы до 20 м/с. Температура воздуха -13..-18, местами -22,на островах и побережье -7..-11°C.

Днем: Облачность увеличится. Пойдет снег, на островах также и мокрый снег. Местами метель. Ветер южный, юго-западный 5-12, порывы 15, на островах и побережье порывами до 20 м/с, вечером ослабеет. Температура воздуха -3..-10, на юго-востоке Эстонии до -13°C.