Уже строите грандиозные планы на выходные? Увы, погода может все обломать!

Увы, возможны дожди и грозы, передает pogoda.ee.

Четверг, 05.07:

Днем: Переменная облачность, вечером уплотнится. Во многих местах кратковременный дождь, гроза. Ветер западный и северо-западный 4-9, на побережье порывами до 13 м/с. Температура воздуха 16..21°C.

Пятница, 06.07:

Ночью: Облачность уплотнится, во многих местах дождь, возможна гроза. Ветер западный и северо-западный 4-10, на побережье порывами до 14 м/с. Температура воздуха 10..14°C.

Днем: Облачно с прояснениями, в большинстве районов кратковременный дождь,возможна гроза. Ветер в основном северо-западный 3-9, на северном побережье порывами до 14 м/с. Температура воздуха 15..20°C.

Суббота, 07.07:

Ночью: Небольшая и переменная облачность, без существенных осадков. Ветер преимущественно северо-западный 2-8 м/с. Температура 10…15°C.

Днем: Переменная облачность. Во многих местах кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер северо-западный 4-10, на побережье порывы до 14 м/с. Температура воздуха 17..22°C.

Воскресенье, 08.07:

Ночью: Переменная облачность, местами кратковременный дождь. Ветер северо-западный 5-10, на островах и побережье порывами до 14 м/с. Температура воздуха 12..16°C.

Днем: Переменная облачность. Во многих местах кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер северо-западный 4-10, на побережье порывами до 14 м/с. Температура воздуха 17..22°C.