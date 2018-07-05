Уже строите грандиозные планы на выходные? Увы, погода может все обломать!

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rus.delfi.ee
EST
BUB, VIHM, MÖLL
фото иллюстративноеFoto: Pille-Riin Pregel

Увы, возможны дожди и грозы, передает pogoda.ee.

Четверг, 05.07:
Днем: Переменная облачность, вечером уплотнится. Во многих местах кратковременный дождь, гроза. Ветер западный и северо-западный 4-9, на побережье порывами до 13 м/с. Температура воздуха 16..21°C.

Пятница, 06.07:
Ночью: Облачность уплотнится, во многих местах дождь, возможна гроза. Ветер западный и северо-западный 4-10, на побережье порывами до 14 м/с. Температура воздуха 10..14°C.
Днем: Облачно с прояснениями, в большинстве районов кратковременный дождь,возможна гроза. Ветер в основном северо-западный 3-9, на северном побережье порывами до 14 м/с. Температура воздуха 15..20°C.

Суббота, 07.07:
Ночью: Небольшая и переменная облачность, без существенных осадков. Ветер преимущественно северо-западный 2-8 м/с. Температура 10…15°C.
Днем: Переменная облачность. Во многих местах кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер северо-западный 4-10, на побережье порывы до 14 м/с. Температура воздуха 17..22°C.

Воскресенье, 08.07:
Ночью: Переменная облачность, местами кратковременный дождь. Ветер северо-западный 5-10, на островах и побережье порывами до 14 м/с. Температура воздуха 12..16°C.
Днем: Переменная облачность. Во многих местах кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер северо-западный 4-10, на побережье порывами до 14 м/с. Температура воздуха 17..22°C.

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