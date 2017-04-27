Уже строите планы на выходные? Сначала прочтите прогноз погоды!

Увы, судя по прогнозу pogoda.ee, эти выходные будет разумнее провести дома.

Четверг, 27.04:

Ночью: Ясная или малооблачная погода, без осадков. Местами туман. Ветер юго-западный, западный 5-11, в начале ночи порывы 14 м/с, на северо-восточном побережье порывы до 18 м/с. Температура воздуха -3..+2°C.

Днем: Небольшая или переменная облачность. Во многих местах кратковременный дождь, не исключен и мокрый снег. Ветер юго-западный, западный 1-7, на северном побережье до 11 м/с. Температура воздуха 5..10°C.

Пятница, 28.04:

Ночью: Преимущественно ясная погода. Ветер переменный 1-5 м/с. Температура воздуха -3..+2°C.

Днем: Небольшая или переменная облачность. Местами возможен кратковременный дождь. Юго-западный ветер сменится восточным 3-8 м/с. Температура воздуха 7..12, на побережье местами 5°C.

Суббота, 29.04:

Ночью: Облачность увеличится. Под утро, начиная с юга Эстонии, пойдет дождь, местами с мокрым снегом. Ветер восточный, северо-восточный 7-12, утром порывами 15, на побержье до 18 м/с. Температура воздуха 1..5°C.

Днем: Облачно. Осадки преимущественно в виде дождя. Во второй половине дня осадки пойдут на убыль. Ветер восточный, северо-восточный 7-12, порывами 15, на побержье до 18 м/с, в течение дня в Южной Эстонии ветер ослабеет. Температура воздуха 6..11°C.

Воскресенье, 30.04:

Ночью: Облачно с проясмнениями. Местами дождь. Ветер восточный, северо-восточный 3-10, в начале ночи порывами 15 м/с. Температура воздуха 3..6°C.

Днем: Облачно с проясмнениями. Во многих местах дождь. Ветер южных напрвалений 2-8 м/с. Температура воздуха 6..11°C.