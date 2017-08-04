В 11 странах Европы температура превысила 40°C

Температура в 11 странах Европы превысила отметку в 40 градусов по Цельсию, а в некоторых европейских регионах достигла 47 градусов, пишет в пятницу британская The Guardian.

По данным метеорологов, столь высокие температуры обусловлены мощной тепловой волной, пришедшей из Африки, передает Интерфакс.

Аномальная жара ожидается и Италии, Швейцарии, Венгрии, Польше, Румынии, Боснии и Герцеговине, Хорватии и Сербии, а также, возможно, в Испании и Франции.

В частности, предупреждения о риске для здоровья из-за высоких температур были распространены для 26 итальянских городов. При этом метеорологи прогнозируют, что температура не опустится ниже 40 градусов в Риме и нескольких других итальянских городах до понедельника.

Последний температурный рекорд был установлен в 1977 году в Афинах: тогда воздух нагрелся до 48 градусов по Цельсию.