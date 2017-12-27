В ближайшие дни ожидается небольшой дождь и мокрый снег

По данным эстонских синоптиков, в среду днем будет облачно с прояснениями. Местами дождь и мокрый снег.

Юго-западный ветер 5-12, на побережье порывы 15-18 м/с, вечером немного ослабеет. Температура воздуха 0..+3, на западном побережье до +5°C.

Четверг, 28.12:

Ночью: Облачно с прояснениями. Местами небольшие осадки. Южный, юго-восточный ветер 5-10, на островах и побережье порывы 14 м/с. Температура воздуха -3..+1, на островах до +3°C.

Днём: Облачно с прояснениями. Местами небольшой дождь и мокрый снег, во второй половине дня вероятность осадков увеличится. Южный, юго-восточный ветер 5-10, на островах и побережье порывы 14 м/с. Температура воздуха +1..+5°C.

Пятница, 29.12:

Ночью: Облачно с прояснениями. Во многих местах мокрый снег и дождь. Южный, юго-восточный ветер 5-10, на побережье и островах порывы 14 м/с. Температура воздуха 0..+4°C.

Днём: Облачно с прояснениями. Во многих местах мокрый снег и дождь. Ветер южный, юго-восточный 5-10, на побережье и островах порывами 14 м/с, во второй половине дня повернет к юго-западному направлению и ослабеет до 2-8 м/с. Температура воздуха +2..+5°C.

Суббота, 30.12:

Ночью: Облачно с прояснениями. По востоку Эстонии пройдет мокрый снег и дождь. Ветер юго-западный 3-9 м/с. Температура воздуха -1..+3°C.

Днём: Облачно с прояснениями. Местами возможен небольшой дождь или мокрый снег. Ветер юго-западный 3-10 м/с, во второй половине дня на островах усилится южный, юго-восточный ветер порывами 15 м/с. Температура воздуха 0..+3°C.