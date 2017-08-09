В ближайшие дни в Эстонии — аж до +28. Но возможна гроза

Читайте, какую погоду нам пророчат синоптики pogoda.ee.

Среда, 09.08:

Днем: Преобладает небольшая облачность, без осадков.Утром местами туман. Ветер южный, юго-восточный 2-8 м/с. Температура воздуха 20..26°C.

Четверг, 10.08:

Ночью: Переменная облачность. Местами кратковременный дождь. Юго-восточный ветер cменится южным 4-10 м/с. Температура воздуха 14..19°C.

Днем: Переменная облачность. Кратковременный дождь преимущественно на востоке Эстонии, возможна гроза. Ветер южный, юго-западный 4-10 м/с. Температура воздуха 21..26°C.

Пятница, 11.08:

Ночью: Переменная облачность. На юго-востоке Эстонии местами кратковременный дождь. Ветер юго-западный, западный 3-8 м/с. Температура воздуха 11..16°C.

Днем: Переменная облачность преимущественно без осадков. Ветер в основном западных направлений 1-7 м/с. Температура воздуха 20..25°C.

Суббота, 12.08:

Ночью: Облачность увеличится. Начиная с запада Эстонии пойдет дождь, возможна гроза. Ветер юго-восточный, южный 2-8 м/с. Температура воздуха 12..17°C.

Днем: Облачно с прояснениями. Кратковременный дождь, возможна гроза. К вечеру, начиная с запада Эстонии, облачность уменьшится, дожди прекратятся. Ветер юго-западный 4-10 м/с. Температура воздуха 19..24, на юго-востоке может повыситься до 28°C.