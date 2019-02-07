В ближайшие дни в Эстонии — ветродуй, гололед и мерзопакость

Четверг, 07.02:

Днем: Облачно. В первой половине дня во многих местах снег, метель, на западе Эстонии осадки и в виде мокрого снега, и дождя. Местами гололёд. Во второй половине дня осадки пойдут на убыль. Ветер юго-западный, южный 5-11, на побережье порывами до 15 м/с. Температура воздуха повысится до -2..+2°С.

Пятница, 08.02:

Ночью: Облачно с прояснениями. Во многих местах пройдет снег и мокрый снег. Утром к западным районам Эстонии подойдёт новая зона с осадками. Ветер южный и юго-восточный 5-10, на островах порывами до 14 м/с. Температура воздуха -2..+2°С. Опасность гололёда!

Днем: Преимущественно облачно. В первой половине дня во многих местах снег и мокрый снег, во второй половине дня мокрый снег и дождь. Ветер юго-западный и южный 7-12, на островах и побережье порывами до 15-17 м/с. Температура воздуха +1..+3°С. Опасность гололёда!

Суббота, 09.02:

Ночью: Преимущественно облачно. Во многих местах пройдёт мокрый снег и дождь. Ветер юго-западный и южный 6-11, на островах и побережье порывами 15 м/с. Температура воздуха 0..+3°С. Опасность гололёда!

Днем: Облачно. Мокрый снег и дождь. Ветер южный и юго-западный 6-11, на островах и побережье порывами 14-17 м/с. Температура воздуха +1..+3°С.

Воскресенье, 10.02:

Ночью: Облачно с прояснениями. Во многих местах мокрый снег и дождь. Ветер юго-западный и южный 6-12, на островах и побережье порывами до 17 м/с. Температура воздуха 0..+3°C.

Днем: Облачно с прояснениями. Местами дождь и мокрый снег. Ветер юго-западный и южный 6-12, на островах и побережье порывами до 17 м/с. Температура воздуха +2..+4°C.