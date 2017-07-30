В ближайшие дни в Эстонии воцарится жара

Если верить синоптикам pogoda.ee, то на грядущей неделе — аж до +28!

Понедельник, 31.07:

Ночью: Облачность увеличится. После полуночи, начиная с островов, дожди распространятся далее на восток. Ветер юго-западный, южный 3-8, на побережье порывами до 12 м/с. Температура воздуха 11..15, на островах до 18°C.

Днем: Облачно. Кратковременные дожди, возможна гроза. Ветер южных направлений 3-8, во второй половине дня юго-западный 5-10, на побережье порывами 14 м/с. Температура воздуха 19..24, на юго-востоке Эстонии возможно до 27°C.

Вторник, 01.08:

Ночью: Небольшая и переменная облачность. Местами возможен кратковременный дождь. Ветер юго-западный 5-11 м/с. Температура воздуха 12..18°C.

Днем: Небольшая и переменная облачность. Местами возможен кратковременный дождь. Ветер юго-западный 5-11, на побережье до 14 м/с. Температура воздуха 20..25°C.

Среда, 02.08:

Ночью: В основном облачно. Во многих местах кратковременный дождь. Ветер юго-восточный 4-10 м/с. Температура воздуха 12..18°C.

Днем: В основном облачно. Временами дождь, местами сильный грозовой. Ветер юго-восточный, после обеда юго-западный 5-12, порывами 15 м/с. Температура воздуха 19..25, на юго-востоке до 28°C.