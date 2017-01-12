По данным эстонских синоптиков, сегодня днем будет облачно, местами мокрый снег с дождем и шквальный ветер на побережье.

Осадки в виде снега распространятся с запада на восток, во многих местах метель, на островах также мокрый снег и дождь, опасность гололеда. Ветер южный, юго-восточный 7-12, порывы до 18, на побережье 12-17, порывами до 23 м/с, во второй половине дня ветер ослабеет. Температура воздуха 0..-5, на островах повысится до +2 градусов.

В ночь на пятницу облачно. Во многих местах снег, мокрый снег, на островах также и дождь. Опасность гололеда. Ветер южный, юго-восточный 5-12, порывы 15, на островах до 18 м/с. В середине ночи, начиная с островов, поворот ветра к юго-западному направлению. Температура воздуха -2..-7, на островах и западном побережье 0..+3 градуса.