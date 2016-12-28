В четверг во второй половине дня пойдет снег и мокрый снег. Ветер усилится до 17 м/с. Температура повысится до +5°C.

В ночь на четверг небольшая и переменная облачность, без осадков. Ветер западных направлений 1-7 м/с, к утру усилится юго-западный ветер 5-11, на островах и побережье порывы до 15 м/с. Температура воздуха -1..-7, на побережье островов местами +1°C.

Днем в первой половине дня, начиная с запада, облачность увеличится. На островах и побережье возможны небольшие осадки. Во второй половине дня осадки распространятся на материк и будут идти в виде дождя и мокрого снега, на востоке Эстонии также и в виде снега. Ветер юго-западный 5-12, на островах и побережье порывами 17 м/с, вечером ослабеет. Температура воздуха повысится до 0..+5°C.

В ночь на пятницу облачно с прояснениями. Местами небольшой небольшой дождь и мокрый снег. Ветер юго-западный 5-11, порывами 15 м/с. Температура воздуха 0..+4°C. Днем облачно с прояснениями. Местами небольшой дождь. Ветер юго-западный 5-11, порывами 15, вечером на островах и побережье порывы до 20 м/с. Температура воздуха +1..+6°C.