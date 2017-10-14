В день выборов над Эстонией будет светить солнце. Но потом — опять дожди

Читайте, какая погода нас ждет в воскресенье и в начале грядущей недели. Прогноз предоставлен pogoda.ee.

Воскресенье, 15.10:

Ночью: Облачно с прояснениями. Во многих местах, преимущественно на востоке Эстонии, кратковременный дождь. Юго-западный ветер повернет к северо-западу 5-10, на островах и побережье порывы 15 м/с, к утру ослабеет. Температура воздуха 5..10°C.

Днем: Небольшая или переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, западный 5-11 м/с. Температура воздуха 9..14°C.

Понедельник, 16.10:

Ночью: Облачно с прояснениями. Во многих местах дождь. Ветер западный, юго-западный 3-9 м/с, с утра усилится южный, юго-западный 5-11, на островах и побережье порывы 15 м/с. Температура воздуха 4..9, на побережье местами до 12°C.

Днем: Облачно с проясненями. Местами небольшой дождь. Ветер южный, юго-западный 5-11, на островах и побережье порывы порывы 15 м/с. Температура воздуха 10..15°C.

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Вторник, 17.10:

Ночью: Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер западный, северо-западный 5-11, на побережье порывами 15 м/с. Температура воздуха 3..8, на побережье местами 11°C.

Днем: Переменная облачность. Местами дождь. Ветер западный, северо-западный 5-11, на побережье порывами 14 м/с, вечером поворот к южным направлениям и ослабление до 4-9 м/с. Температура воздуха 10..14°C.

Среда, 18.10:

Ночью: Облачно с прояснениями. Временами дождь. Ветер юго-западный, западный 6-11, на побережье порывами 15 м/с. Температура воздуха 5..9, на побережье до 12°C.

Днем: Облачно с прояснениями. Временами дождь. Ветер юго-западный, западный 6-11 м/с. Температура воздуха 8..12°C.