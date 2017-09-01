В День знаний в Эстонии слегка повеет осенью

Но только слегка! Сегодня , в пятницу, будет еще весьма тепло, но сыровато, передает pogoda.ee.

Пятница, 01.09:

Ночью: Облачная с прояснениями погода. Во многих местах кратковременный дождь. Ветер южный, юго-западный 5-12, на побережье порывы до 15-17 м/с. Температура воздуха 13..18°C.

Днем: Облачно с прояснениями. Местами кратковременный дождь. Ветер юго-западный, западный 5-11, порывы 14, на северном побережье до 17 м/с, к вечеру ветер ослабеет и изменит направление на северо-западное. Температура воздуха 16..21°C.

Суббота, 02.09:

Ночью: Небольшая или переменная облачность погода. Местами небольшой дождь, возможен туман. Ветер северных направлений 1-7 м/с. Температура воздуха 9..15°C.

Днем: Небольшая или переменная облачность. Во многих местах дождь. Его вероятность больше к востоку от линии Нарва-Пярну. Будет преобладать северо-восточный ветер 3-8 м/с, на северном побережье усилится до 11 м/с. Температура воздуха 14..18°C

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Воскресенье, 03.09:

Ночью: Переменная облачность. Во многих местами дождь. Северо-восточный, восточный ветер 5-11, утром на островах и побережье порывы 15 м/с. Температура воздуха 8..13°C.

Днем: Переменная облачность. В отдельных местах небольшой дождь. Северо-восточный, восточный ветер 5-11, на островах и побережье порывы 15 м/с. Температура воздуха 13..18°C.

Понедельник, 04.09:

Ночью: В материковой части небольшая или переменная облачность, без существенных осадков. На островах более облачно, дождь Северо-восточный, восточный ветер 5-11, на островах и побережье порывы 15 м/с. Температура воздуха 8..14°C.

Днем: В материковой части небольшая или переменная облачность, без существенных осадков. На островах более облачно, дождь Северо-восточный, восточный ветер усилится 7-11, порывы 15 м/с, на островах и побережье порывы до 17 м/с. Температура воздуха 16..18°C.