В Эстонии на пару дней "похолодает": местами аж до +20

Читайте прогноз от pogoda.ee.

Понедельник, 06.08:

Днем: Переменная облачность. Местами кратковременный дождь, возможна гроза. Западный, северо-западный ветер усилится 4-10, на северном побережье до 14, порывами 18, к вечеру до 20 м/с. Температура воздуха 19..24°C.

Вторник, 07.08:

Ночью: Переменная и малооблачная погода. В отдельных местах кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер северо-западный, западный 5-10, в начале ночи на северном побережье порывами 15-17 м/с. Температура воздуха 12..17, на побережье местами 19°C.

Днем: Переменная и с небольшой облачностью погода. В отдельных местах возможен дождь. Ветер северо-западный, западный 5-10 м/с. Температура воздуха 20..26°C.

Среда, 08.08:

Ночью: Малооблачно, без осадков. Ветер переменных направлений 1-7 м/с. Температура воздуха 10..15, на побережье местами 18°С.

Днем: Ясная погода, без осадков. Ветер южных направлений 2-8 м/с. Температура воздуха 22..27°C.

Четверг, 09.08:

Ночью: Малооблачная погода, без осадков. Ветер южных направлений 3-9, на островах порывами 13 м/с. Температура воздуха 14..18, на островах местами 24°C.

Днем: Небольшая и переменная облачность, без существенных осадков. Ветер южных направлений 3-9, на островах порывами 13 м/с. Температура воздуха 27..32°C.