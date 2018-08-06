В Эстонии на пару дней "похолодает": местами аж до +20


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фото иллюстративноеFoto: Rauno Volmar

Читайте прогноз от pogoda.ee.

Понедельник, 06.08:
Днем: Переменная облачность. Местами кратковременный дождь, возможна гроза. Западный, северо-западный ветер усилится 4-10, на северном побережье до 14, порывами 18, к вечеру до 20 м/с. Температура воздуха 19..24°C.

Вторник, 07.08:
Ночью: Переменная и малооблачная погода. В отдельных местах кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер северо-западный, западный 5-10, в начале ночи на северном побережье порывами 15-17 м/с. Температура воздуха 12..17, на побережье местами 19°C.
Днем: Переменная и с небольшой облачностью погода. В отдельных местах возможен дождь. Ветер северо-западный, западный 5-10 м/с. Температура воздуха 20..26°C.

Среда, 08.08:
Ночью: Малооблачно, без осадков. Ветер переменных направлений 1-7 м/с. Температура воздуха 10..15, на побережье местами 18°С.
Днем: Ясная погода, без осадков. Ветер южных направлений 2-8 м/с. Температура воздуха 22..27°C.

Четверг, 09.08:
Ночью: Малооблачная погода, без осадков. Ветер южных направлений 3-9, на островах порывами 13 м/с. Температура воздуха 14..18, на островах местами 24°C.
Днем: Небольшая и переменная облачность, без существенных осадков. Ветер южных направлений 3-9, на островах порывами 13 м/с. Температура воздуха 27..32°C.

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