В Эстонии объявлено штормовое предупреждение!

По данным эстонских синоптиков, сегодня ожидается усиление ветра и осадки.

Видимость будет ограничена из-за мокрого снега и дождя. Ожидается северо-восточный ветер порывами до 15-18 м/с, на северном побережье и островах Западной Эстонии скорость ветра 17 м/с, порывы до 23-25 м/с. Температура воздуха 1..3 градуса.

В ночь на воскресенье облачно. Во многих местах мокрый снег и дождь. Ветер на материке юго-восточный, южный, на северном побережье северо-восточный, к утру перейдет к юго-западному, западному 7-12, на побережье порывами до 17 м/с. На островах северо-западный, северный ветер 10-15, порывами до 20 м/с. Температура воздуха 1..5 градусов.