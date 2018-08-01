В этом году июль был на 2,5 градуса теплее среднего, особенно теплым был конец месяца


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Stroomi randFoto: DELFI

По данным метеослужбы, закончившийся июль был на 2,5 градуса теплее среднего и особенно теплыми были последние 10 дней, когда средняя суточная температура была 22,9 градуса.

Две последние декады июля были особенно теплыми.

Средняя температура воздуха в Эстонии во второй декаде, то есть с 10 по 20 июля, была 21,4 градуса против обычных 17,7. С 1961 года это второй результат. Вторая декада июля была еще теплее в 2010 году, когда средняя температура воздуха в Эстонии была 23,2 градуса.

В последнюю треть месяца средняя температура воздуха в Эстонии была 22,9 градуса против обычных 17,6. С 1961 года такой теплой последней декады июля раньше не было.

В июле средняя температура воздуха в Эстонии была 19,9 градуса, что на 2,5 градуса выше среднего. Средняя температура воздуха в июле за много лет — 17,4 градуса.

Температурный максимум зарегистрировали 29 июля на метеостанции Таллинн-Харку, 34,2 градуса и минимум — 4 июля на метеостанции Йыхви, 5,7 градуса.

Среднее количество осадков в Эстонии было 26 мм. Это 36% от среднего за много лет, которое составляет 72 мм. Максимальное суточное количество осадков измерили вчера в Тийрикоя, 45 мм.

В среднем в Эстонии солнце светило 309 часов, что составляет 107% от среднего. Среднее за много лет — 288 часов.

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