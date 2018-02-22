В канун юбилея ЭР эстоноземельцам придется утеплиться на все сто

Читайте, какая погода будет в ближайшие дни. Прогноз предоставлен pogoda.ee.



Пятница, 23.02:

Ночью: Переменная облачность. На островах и западе Эстонии облачность увеличится. Пойдет снег, местами метель. Южный, юго-восточный ветер 4-10, на побережье усилится порывами до 14 м/с. Температура воздуха по западу Эстонии -9..-15, к утру повысится до -4..-10°C, по востоку Эстонии -15..-20, местами до -25°С.

Днем: Облачная с прояснениями погода. Во многих местах снег, местами метель. Ветер повернет от юго-восточного, южного направления на восточное, северо-восточное, скорость ветра составит 5-10, на побережье порывами 15 м/с. Температура воздуха -3..-8, по востоку Эстонии -9..-13°С.

Суббота, 24.02:

Ночью: Облачная с прояснениями погода. Местами небольшой снег, возможна метель. Ветер восточный, северо-восточный 4-10, в начале ночи на побережье порывами 14 м/с. Температура воздуха -15..-20, кое-где до -25°С, на побережье местами -9..-12°С.

Днем: Облачная с прояснениями погода. Местами небольшой снег, возможна метель. Ветер северных направлений 3-9 м/с. Температура воздуха -7..-12°С.

Воскресенье, 25.02:

Ночью: Облачная с прояснениями погода. Местами небольшой снег. Ветер северный, северо-восточный 3-9 м/с. Температура воздуха -8..-14, по востоку Эстонии -15..-22°С.

Днем: Облачная с прояснениями погода. Местами небольшой снег. Ветер северный, северо-восточный 3-9, на побережье порывами до 13 м/с. Температура воздуха -6..-11°С.

Понедельник, 26.02:

Ночью: Облачная с прояснениями погода. Во многих местах снег, метель. Ветер северный, северо-восточный 6-12, на побережье порывами 15 м/с. Температура воздуха -7..-13, на юге Эстонии -13..-18°С.

Днем: Облачная с прояснениями погода. Во многих местах снег, метель. Ветер северный, северо-восточный 6-12, на побережье порывами 15-17 м/с. Температура воздуха -7..-12°С, во второй половине дня быстро понижается.