В начале недели Эстонию ждет сильный ветер, а к концу — ночные заморозки

Согласно данным метеорологов, в начале недели на территории Эстонии будет бушевать штормовой ветер, а вот в субботу и воскресенье ночью температура местами опустится до 0°C.
Читайте прогноз от pogoda.ee:
Понедельник, 24.09:
Днем: Hебольшая и переменная облачность. Местами пройдут кратковременные дожди. Западный и северо-западный ветер усилится до 6-12, на побережье до 15 и порывами до 18 м/с. Температура воздуха 9..14°C.
Вторник, 25.09:
Ночью: Небольшая и переменная облачность, местами пройдут ливневые дожди. Ветер северный, северо-западный 5-11, на островах до 14, порывы 18 м/с. Температура воздуха 3..7, на побережье до 11°C, на почве местами температура понизится до 0°С.
Днем: Небольшая и переменная облачность. Местами возможен кратковременный дождь. Ветер северный и северо-западный 5-11, на побережье в первой половине дня порывами 15-18 м/с, во второй половине дня повернет к западному и немного ослабеет. Температура воздуха 8..12°C.
Среда, 26.09:
Ночью: Переменная облачность. Местами пройдут кратковременные дожди. Ветер западной четверти 5-10, на побережье островов к утру усилится юго-западный ветер порывами до 15 м/с. Температура воздуха 3..7, на побережье до 12°С, на юго-востоке Эстонии местами температура на поверхности почвы понизится близко к 0°C.
Днем: Облачно. Пройдут ливневые дожди. Ветер юго-западный 7-12, порывами до 17 м/с, на островах и побережье 10-15, порывами 22 м/с. Температура воздуха 8..12, на островах до 14°C.
Четверг, 27.09:
Ночью: Облачность рассеивается. В первой половине ночи пройдут дожди, после полуночи осадков станет меньше и к утру лишь местами пройдут кратковременные дожди. Ветер развернется с юго-западного к северо-западному 7-12, порывами 15 м/с, на побережье порывы ветра до 20 м/с. Температура воздуха 5..9, на побережье до 13°C.
Днем: Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер западный, северо-западный 8-14, порывы 18 м/с, на побережье 12-17, порывами до 25 м/с, к вечеру ослабеет. Температура воздуха 11..14°С.