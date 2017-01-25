По данным эстонских синоптиков, в четверг столбик термометра опустится до -10 градусов.

В ночь на четверг облачность увеличится. В Западной Эстонии пойдет снег, мокрый снег, на островах также и дождь. Кое-где туман и гололед. Южный, юго-западный ветер 5-11, на островах и побережье порывами 15-17 м/с.

Температура воздуха в начале ночи -2..-7, по востоку Эстонии до -10, к утру повысится в Западной Эстонии до 0..+3, на востоке до 0..-6 градусов.

Днем облачно с прояснениями. Во многих местах небольшой снег, мокрый снег, в Западной Эстонии также дождь, туман и гололед. Юго-западный, западный ветер 5-11, на островах и побережье порывы 15 м/с, к вечеру ослабеет. Температура воздуха в Западной Эстонии +2..+4, на востоке 0..-2, к вечеру и там повысится до +1 градуса.