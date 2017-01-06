По данным эстонских синоптиков, в пятницу днем будет небольшая или переменная облачность.

В Западной Эстонии местами небольшой снег. Ветер переменных направлений 2-7 м/с, вечером на островах южный, юго-западный ветер порывами 12 м/с. Температура воздуха -8..-13, на востоке Эстонии до -17°C.

В ночь на субботу небольшая или переменная облачность, без осадков. Утром облачность увеличится и в Западной Эстонии пойдет снег, начнется метель. Южный, юго-западный ветер усилится до 5-12, утром порывами до 15 м/с, на побережье до 20 м/с. Температура воздуха на западе -6..-12, на востоке -13..-19, местами -23°C.