В ночь на вторник можно будет наблюдать самую большую Луну в этом году

Суперлунием называют момент, когда полная Луна подходит к Земле на расстояние ближе 362 000 километров. В это время спутник Земли выглядит на 14% больше и на 30% ярче, чем при прохождении наиболее удаленной точки — апогея, — сообщил Интерфакс со ссылкой на “Роскосмос”.

Луна обращается вокруг Земли по эллиптической орбите, делая один оборот за месяц. Вследствие этого, раз в месяц Луна бывает на своей орбите на минимальном расстоянии от Земли — такое положение называется перигеем, и на максимальном — апогеем. Из-за эллиптической орбиты Луны расстояние между Землей и Луной меняется от 356 тысяч 400 км до 406 тысяч 700 км.